«Я обеспокоен не нехваткой скорости, а надёжностью машины». Магнуссен — о сходе в Баку

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен, который не добрался до финиша Гран-при Азербайджана из-за поломки болида, считает серьёзной проблемой надёжность автомобиля.
«Сначала у нас была возможность набрать очки в Монако, но затем возникли проблемы с двигателем. В воскресенье мы вновь могли заработать очки, но произошла поломка. Так что на самом деле я больше обеспокоен не нехваткой скорости, а надёжностью болида. Мы просто должны продолжать в том же духе, сохранять позитивный настрой – и рано или поздно всё получится», – приводит слова датчанина PlanetF1.
Машина Магнуссена была одной из четырёх с моторами «Феррари», которые сошли с дистанции во время Гран-при Азербайджана в минувшее воскресенье. На 33-м круге гонки в Баку у его VF-22 возникли проблемы с силовой установкой. В четырёх гонках подряд «Хаас» не набрал ни одного очка и опустился на восьмое место в общем зачёте Кубка конструкторов.
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