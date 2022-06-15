Ван дер Гарде: «Феррари» облажалась

Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде раскритиковал руководство «Феррари». Экс-гонщик считает, что «Скудерия» близка к тому, чтобы упустить шансы на борьбу за титул. Во время Гран-при Азербайджана оба пилота «Феррари», Шарль Леклер и Карлос Сайнс, сошли с дистанции.



«Феррари» облажалась. По какой-то причине Сайнсу не удаётся адаптироваться. Мне кажется, что он оказывает слишком большое давление на самого себя, пытаясь победить Леклера. У Шарля всё хорошо получается, особенно по субботам. Удивительно, что ни один из этих поулов не превратился в победу.



Что касается их проблем с двигателем, то пока сложно сказать, насколько они фундаментальные. Были проблемы в Испании, в Баку», — цитирует Ван дер Гарде PlanetF1.