Экс-пилот Формулы-1 Жене: почему бы «Феррари» не отыграть 50 очков у «Ред Булл»?

Бывший пилот Формулы-1 Марк Жене заявил, что верит в способность «Феррари» побороться с «Ред Булл» за чемпионский титул. После неудач в последних гонках пилот «Феррари» Шарль Леклер, ещё недавно лидировавший в зачёте, оказался на третьем месте, пропустив вперёд двух гонщиков «Ред Булл»: Серхио Переса и Макса Ферстаппена.



«Удивительно, как «Ред Булл» удалось отыграть столько очков. Но «Феррари» может сделать то же самое.



Сейчас у нас возникли проблемы с надёжностью. Но мы можем сделать то же самое, это точно. Иногда бывают проблемы с мотором, иногда — с аэродинамикой. В общем, всё по-разному.



Но хорошо, что машина «Феррари» быстра на всех типах трасс. Мы были быстрейшими от «Монако» до «Баку». Почему бы «Феррари» не отыграть эти 50 очков?» — сказал Жене в эфире подкаста F1 Nation.