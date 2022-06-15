Уэббер: не стоит списывать «Мерседес» со счетов, они могут вернуться в любую минуту

Бывший пилот «Ред Булл» и комментатор Channel 4 Марк Уэббер уверен, что «Мерседес» не стоит списывать со счетов, несмотря на неудачное начало нового сезона. Эксперт признал, что у команды сейчас серьёзные сложности, но вычёркивать её пока не стоит.



«Мерседес» сейчас переживает следующий этап после невероятных результатов, многочисленных побед, а теперь у них проблемы даже с тем, чтобы попасть на пьедестал.



Конечно, это серьёзный сдвиг и изменение в победном менталитете. Они к такому не привыкли. Но сейчас их машина не работает так, как должна. Конечно, это сложная задача. Но никогда нельзя недооценивать «Мерседес», они могут вернуться в борьбу в любую минуту», — цитирует Марка Уэббера PlanetF1.

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