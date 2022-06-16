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Ферстаппен рассказал об ожиданиях от Гран-при Канады

Ферстаппен рассказал об ожиданиях от Гран-при Канады
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Канады. В Монреаль он отправляется в качестве лидера нынешнего сезона.

«Мы некоторое время не были в Монреале. Здорово, что мы возвращаемся, посмотрим, какая там сейчас трасса. Там уникальная трасса, будет интересно посмотреть, как там обстоят дела.

Надеюсь, что наша машина будет хорошо работать в грядущий уик-энд. Я всегда с нетерпением жду поездки в Монреаль. Это очень красивый город. Здорово, что мы отправляемся туда после того, как заняли 1-е и 2-е места в Баку. Будет здорово покинуть Канаду с таким же результатом. Здорово, что мы впереди и в зачёте пилотов, и в Кубке Конструкторов. Но впереди ещё долгий путь. Нам нужно продолжать двигаться вперёд и набирать максимум очков», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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