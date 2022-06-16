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Формула-1 объявила о продлении контракта на проведение Гран-при Австралии в Мельбурне

Формула-1 объявила о продлении контракта на проведение Гран-при Австралии в Мельбурне
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Пресс-служба Формулы-1 объявила, что Гран-при Австралии будет проходить в Мельбурне до 2035 года. Стороны согласовали 10-летний контракт.

В соответствии с ним, гонки Формулы-2 и Формулы-2 будут также проходить во время гоночного уик-энда. Впервые они появятся в календаре этапа в Австралии в 2023 году.

Гран-при Австралии проходит в Мельбурне с 1996 года. В последние годы промоутеры вложили крупные средства в повышение качества инфраструктуры и доработку трассы.

«Я очень рад подтвердить, что Мельбурн будет проводить этап Формулы-1 до 2035 года. Эта гонка всегда пользовалась большой популярностью у фанатов, пилотов и команд. Мы в этом году видели огромное количество страстных фанатов на Гран-при. И мы очень рады, что будущее нашего вида спорта в Австралии будет ярким», — сказал глава Формулы-1 Стефано Доменикали.

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