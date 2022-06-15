Штайнер высказался о том, может ли «Хаас» пропустить гонки Ф-1 из-за лимита на бюджеты

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о нынешнем лимите бюджета в Формуле-1. Ранее некоторые руководители команд заявляли, что его нужно пересмотреть из-за стремительной инфляции.
«Ограничение бюджета в сочетании с инфляцией, которую сейчас переживает мир, стало одной из главных тем для разговоров в последнее время. Однако я думаю, что каждая команда должна справляться в контексте нынешнего регламента.
Ситуация такова, что мы столкнулись с неожиданной инфляцией. В основном из-за событий вокруг Украины. Поэтому сейчас мы просто должны попытаться со всем этим справиться. Конечно, это сложно. Главное — найти правильный подход. Это то, что мы и пытаемся сделать, и я в полной мере уверен, что мы будем участвовать во всех гонках и сможем сэкономить в чём-то другом», — приводит слвоа Штайнера пресс-служба «Хааса».
Формула-1 ввела лимит бюджета в начале сезона 2021 года, первоначально ограничив команды в расходах на $ 145 млн в год. Эта цифра снизилась до $ 140 млн в 2022 году и снизится ещё на $ 5 млн в следующем году, хотя ведутся переговоры о влиянии инфляции и возросших транспортных расходов.
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