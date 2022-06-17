«Пит-лейн закрыт». В «Ред Булл» показали сильную непогоду в Монреале перед Гран-при. Фото

Пресс-служба австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» показала фото, сделанные в преддверии Гран-при Канады. По снимкам видно, что в Монреале вчера, 16 июня, шёл сильный дождь.



«Пит-лейн закрыт», — говорится в описании к одной фотографии.

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

Напомним, Гран-при Канады пройдёт с 17 по 19 июня. Первая свободная практика запланирована на сегодня, 17 июня. Старт — в 21:00 по московскому времени.

Лидером общего зачёта является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 150 очков. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес — 129 баллов. Тройку сильнейших замыкает Шарль Леклер из «Феррари», в активе которого 116 очков.

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