Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при Канады
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.
«Всегда приятно вернуться на эту трассу, а особенно после пары лет отсутствия. Безусловно, это также создаст дополнительные трудности, так как нужно найти хороший ритм на дистанции. Однако это определённо стоит того. Трасса имени Жиля Вильнёва — фантастическая, это отличное место для гонок.
Наша команда за последние несколько гонок многому научилась и прибавила. Машина всё лучше с каждой неделей. Я нахожусь в предвкушении гонки в Монреале», — приводит слова Феттеля GPFans.
Последние два года этапы Формулы-1 в Канаде не проводились из-за ковидных ограничений.
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