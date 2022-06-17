В «Феррари» пока не приняли решение о возможном штрафе Леклера на Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что итальянская команда пока не приняла решение о замене мотора и отбытии штрафа на стартовой решётке Гран-при Канады.



«Очевидно, что мы находимся не в лучшей ситуации. Сейчас решение о штрафе не принято, на данный момент мы ещё не решили менять двигатель, но ситуация точно не из приятных. Сейчас мы обсуждаем, где лучше отбыть штраф, нам нужно выбрать лучшую трассу для этого. В Монреале одна из самых обгонных трасс в календаре, но есть и другие варианты. Мы всё обсудим и постараемся принять лучшее решение», — приводит слова Шарля Леклера Crash.



Напомним, ранее сообщалось, что ДВС и турбина на машине Леклера не подлежат восстановлению после поломки в Баку. К повреждениям ДВС привела поломка головки блока цилиндров. После этого из строя была выведена и турбина. В команде подтвердили, что мотор не подлежит восстановлению.