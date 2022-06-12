«Феррари» вообще готова к борьбе за титул? С каждой гонкой всё становится только хуже

Гран-при Азербайджана завершился для «Феррари» абсолютным фиаско — едва ли можно придумать исход хуже: обе машины сошли с дистанции из-за технических проблем, причём вскоре после этого вышли из строя две машины клиентских команд. Всего за пару недель легендарная «Скудерия» променяла звание главного фаворита чемпионата на статус его главного неудачника.

Успеет ли Маранелло выбраться из ямы, в которую сама себя загнала, или борьба за титул окончена?

Нет ни надёжности, ни скорости

Двойной сход на фоне победного дубля «Ред Булл» стал сильным ударом по шансам «Феррари» зацепиться за чемпионство в этом году, причём это были не первые поломки «Скудерии» в сезоне — три недели назад на Гран-при Испании Леклер потерял верную победу из-за поломки.

После проблем в Баку Шарль Леклер теперь уступает Максу Ферстаппену в общем зачёте 34 очка — и не сможет догнать голландца в следующий уикенд, даже если тот не доберётся до финиша. В Кубке конструкторов ситуация выглядит ещё страшнее: отставание от «Ред Булл» в одночасье достигло 80 очков. Не факт, что даже два дубля подряд позволят «Скудерии» вернуть себе первое место.

«Феррари» теперь уступает и в скорости, и в надёжности Фото: Dan Mullan/Getty Images

И проблема не только в большом отставании как таковом — «Феррари» больше не выглядит самой быстрой машиной на трассе и заметно уступает «Ред Булл». Так, потеряв в первом повороте лидерство, Леклер за восемь кругов отстал от Переса на две секунды, а Сайнс за тот же период потерял относительно Ферстаппена пять секунд — и перед своим сходом проигрывал лидеру 7,8 секунды.

«Феррари» в её нынешней ситуации не хватает не только скорости, но и решительности: невнятные тактические решения, принятые командой на Гран-при Монако, вновь стоили победы Леклеру, который в той гонке оказался за пределами топ-3. В общей сложности за три последние гонки Шарль проиграл Ферстаппену 53 очка.

Готова ли команда к борьбе за титул?

В последний раз «Феррари» по-настоящему боролась за чемпионство до последней гонки сезона 10 лет назад — в 2012-м, когда после столкновения с Сенной на старте бразильской гонки у Феттеля почти не было шансов на успех, но на подбитой машине немец продолжал поддерживать высокий темп, финишировал шестым и всё-таки удержал титул.

Злые языки утверждают, что за это время в Маранелло разучились побеждать, но это не так: за 10 лет «Феррари» полностью изменилась, а опытом борьбы за чемпионство может похвастать разве что Маттиа Бинотто, который работает в команде со времён Михаэля Шумахера. Нынешняя «Скудерия» — молодая команда, а потому время от времени допускает ошибки — как в Монако.

Чаша весов в борьбе за титул склоняется в сторону Ферстаппена Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Ред Булл» работает более чётко и собранно, стратеги легче меняют тактику на ходу, если видят, что на трассе отыграть позицию не получится, и таким образом максимизирует результат в каждом из возможных случаев. «Феррари» же, словно опьянённая первыми успехами в начале года, старается действовать консервативно и не рисковать преимуществом — и в итоге очень быстро его не осталось вовсе.

Но хорошая новость в том, что позади всего восемь гонок из 22, а в Маранелло, если Бинотто не напускал туману, не слишком торопились с созданием обновлений. То есть в теории у «Феррари» есть некоторый запас в бюджете, какая-то тактика по развитию машины — сдаваться пока рано, и, если в ближайших гонках «Скудерия» переломит неприятную для себя тенденцию, чемпионат получится не менее захватывающим, чем предыдущий. Ну а если нет, вы знаете, какую команду винить в скучном и предсказуемом финале.