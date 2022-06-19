Латифи сбил сурка во время третьей свободной практики Гран-при Канады

Пилот «Уильямса» Николас Латифи рассказал, что совершил наезд на сурка в третьей свободной сессии домашнего Гран-при Канады Формулы-1.
«В субботу было сложно. Честно говоря, в третьей свободной практике я чувствовал себя лучше, чем в квалификации. Мы немного сорвали третью сессию. Не знаю, было ли это заметно, но я врезался в сурка, из-за чего нам пришлось заехать на пит-лейн в середине тренировки, чтобы исправить некоторые повреждения и прочее», – рассказал канадец Formula1News.co.uk.
Латифи добавил, что боролся с недостаточным сцеплением на мокрой трассе и плохим торможением. Канадец квалифицировался 19-м, но получил 18-ю позицию на стартовой решётке в Монреале из-за штрафа Шарля Леклера.
В этом году Латифи только однажды удалось победить в квалификации своего напарника — Алекса Албона. Это случилось в Имоле, когда у тайско-британского гонщика загорелись тормоза. Однако Албон продолжал побеждать Латифи в спринтерских гонках и неизменно обходил партнёра по команде на всех девяти этапах сезона-2022.
В последней практике 27-летний пилот отстал от Албона на мокрой трассе почти на две секунды.
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