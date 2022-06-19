Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель ответил на критику канадского политика, которая обвинила его в лицемерии

Феттель ответил на критику канадского политика, которая обвинила его в лицемерии
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал критику со стороны министра энергетики канадской провинции Альберта Сони Сэвидж. Ранее она обвинила его в лицемерии. Сэвидж не понравилось, что Феттель решил выступить против разработки нефтеносных песков, хотя представляет команду, которую спонсирует нефтяная компания Aramco.

«Я немного разочарован тем, что политики решили перейти на личности. Речь идёт не обо мне, а о картине в целом. Да, я являюсь лицемером. Я делаю то, что мне нравится, зарабатываю этим на жизнь. Но у меня есть свои интересы и цели. Жаль, что в вопросах нашего будущего мы переходим на личностный уровень, не думая о ситуации в целом.

Я говорил о том, что нам всем нужно отказаться от ископаемого топлива и начинать полагаться на возобновляемые источники энергии. Именно этот вопрос я пытаюсь решить», — цитирует Феттеля Motorsport.

Новость по теме
Канадский политик — о Феттеле: я видела много лицемерия, но это самое вопиющее
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022