Босс «Макларена» извинился перед гонщиками и признал слабую работу команды
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал результаты команды на Гран-при Канады.
«Очень разочаровывающий день для нас. В целом выдался тяжёлый уикенд: машине не хватало скорости, возникали проблемы с надёжностью и также была допущена ошибка на пит-стопе. Мы должны признать, что наши соперники сделали свою работу лучше и мы очков не заслужили.
Мы не дали Ландо и Даниэлю то, чего они заслуживали, поэтому нам нужно извиниться перед ними. Благодарю нашу команду за все их усилия, а теперь мы должны вернуться более сильными через две недели к домашней гонке в Сильверстоуне», — цитирует Зайдля Sky Sports.
Ландо Норрис на Гран-при Канады финишировал на 15-м месте, Риккардо остановился в шаге от попадания в первую десятку.
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