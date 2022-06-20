Blick: «Ауди» договорилась о покупке команды Формулы-1 «Заубер»

Компания «Ауди», входящая в концерн «Фольксваген», договорилась о покупке «Заубер», которая сейчас выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Считается, что сделка будет подтверждена сразу после одобрения моторного регламента на 2026 год.
«Я не понимаю, почему «Заубер» и «Ауди» до сих пор скрывают своё сотрудничество. «Ауди» уже давно завладела 25 процентами акций. И ещё 50 процентов должны быть добавлены. Это действительно очень большие суммы денег!» — приводит слова одного из руководителей команд Blick.
Генеральный директор «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр не смог подтвердить эту информацию: «Для меня фаворитом является «Уильямс». У них очень хорошие отношения с «Фольксвагеном» и Германией!»
Также в числе претендентов на соглашение с «Ауди» назывался «Макларен», однако исполнительный директор компании из Уокинга Зак Браун заявлял, что команда «не продаётся».
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