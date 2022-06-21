Мазепин объяснил, почему против потолка зарплат гонщиков Формулы-1

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин высказался против введения потолка зарплат для пилотов чемпионата.



«Считаю, что это неправильно. Я за честность во всех её проявлениях. И финансовая честность тоже должна быть. Формула-1 в скором времени станет очень прибыльной для топ-команд и относительно прибыльной для медленных команд. А гонщики выполняют большую роль по привлечению средств в Формулу-1. И они – те самые герои, ради которых я включаю телевизор по воскресеньям. Я не считаю, что это (лимит зарплат. — Прим. «Чемпионата») честно. Тем более при росте количества гонок, стоимости телеправ и обязательств гонщиков, включая интервью. С людьми же тоже нужно делиться», — сказал Мазепин в интервью группе журналистов, включая корреспондента «Чемпионата» Евгения Кустова.