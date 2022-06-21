Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума в сезоне

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон столкнул своего физиотерапевта и тренера Анджелу Каллен в реку в честь своего второго финиша на подиуме в сезоне.

«Иди туда, Эндж! Анджела сказала, что если Льюис Хэмилтон финиширует на подиуме, то она прыгнет в реку. Её понадобился толчок», — подписала видеозапись в своих социальных сетях команда «Мерседес».



Напомним, Хэмилтон финишировал на Гран-при Канады на третьей позиции. Это был второй подиум британского семикратного чемпиона мира в нынешнем сезоне.



Формула-1. Гран-при Канады. Гонка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,993.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,006.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +12,313.

5. Шарль Леклер («Феррари») +15,168.

6. Эстебан Окон («Альпин») +23,890.

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25,247.

8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +26,925.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +29,945.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +38,222.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +43,047.

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +44,245.

13. Алекс Албон («Уильямс») +44,893.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +45,183.

15. Ландо Норрис («Макларен») +52,145.

16. Николас Латифи («Уильямс») +59,978.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08,180.

18. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл.

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.

20. Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.