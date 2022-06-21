Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума в сезоне

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон столкнул своего физиотерапевта и тренера Анджелу Каллен в реку в честь своего второго финиша на подиуме в сезоне.
«Иди туда, Эндж! Анджела сказала, что если Льюис Хэмилтон финиширует на подиуме, то она прыгнет в реку. Её понадобился толчок», — подписала видеозапись в своих социальных сетях команда «Мерседес».
Напомним, Хэмилтон финишировал на Гран-при Канады на третьей позиции. Это был второй подиум британского семикратного чемпиона мира в нынешнем сезоне.
Формула-1. Гран-при Канады. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,993.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,006.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +12,313.
5. Шарль Леклер («Феррари») +15,168.
6. Эстебан Окон («Альпин») +23,890.
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25,247.
8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +26,925.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +29,945.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +38,222.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +43,047.
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +44,245.
13. Алекс Албон («Уильямс») +44,893.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +45,183.
15. Ландо Норрис («Макларен») +52,145.
16. Николас Латифи («Уильямс») +59,978.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08,180.
18. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.
20. Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.
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