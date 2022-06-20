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Оценки за Гран-при Канады: борьба Ферстаппена и Сайнса, злоключения Алонсо, аварии Цуноды и Переса

Чеко, ну какой титул? Даже Чжоу с Шумахером были лучше пилота «Ред Булл». Оценки за Канаду
Дмитрий Захарченко
Оценки пилотам за Гран-при Канады Ф-1 — 2022
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В Монреале провалились все пилоты «Ред Булл», кроме Ферстаппена.

Девятый этап Формулы-1 сезона-2022 — в как всегда субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 10

Идеальный уикенд в исполнении действующего чемпиона, который уверенно опережал всех на мокрой трассе в квалификации, а под финиш гонки 15 кругов возил за собой Сайнса на более свежей резине. По-настоящему чемпионское выступление и первая в карьере победа в Канаде.

Льюис Хэмилтон — 9

Третье место в Канаде стало лишь вторым подиумом Льюиса в текущем сезоне, и британец не скрывал радости по поводу результата. «Мерседес» по-прежнему не может угнаться за «Ред Булл» и «Феррари», но Хэмилтон ни разу не допускал ошибок, в борьбе прошёл Алонсо и Окона. И после финиша чувствовал себя куда лучше, чем в Баку.

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Фернандо Алонсо — 8,5

Алонсо стал одним из героев уикенда, когда квалифицировался на первый ряд стартовой решётки, но затем всё пошло не по плану: решения стратегов оказались неверными, силовая установка стала сбоить, а обгонять Окона запретили с командного мостика. Ничего из этого испанец не заслужил, хотя штраф за виляния перед Боттасом в рамках нынешнего регламента был по делу.

Карлос Сайнс — 8

В квалификации испанец допустил ошибку на выходе из последнего поворота, из-за чего упустил возможность стартовать бок о бок с Ферстаппеном. Тем не менее после рестарта за 15 кругов до финиша испанец не отпускал лидера гонки и постоянно его прессинговал. Скорости «Феррари» для обгона в итоге не хватило, так что второе место — максимум возможного.

Уже второй раз подряд Сайнс поднимается на подиум без Леклера

Уже второй раз подряд Сайнс поднимается на подиум без Леклера

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Шарль Леклер — 8

Монегаск тоже добился максимально возможного при старте с последнего ряда и заминке на пит-стопе результата. Леклер был терпелив и аккуратен при обгонах (в отличие от Монако-2019, где тоже должен был прорываться из глубины) и набрал 10 очков — подняться выше не позволили механики и форма «Мерседеса».

Гуаньюй Чжоу — 8

На совершенно незнакомой трассе китайский дебютант провёл свой лучший уикенд в Формуле-1 на данный момент: в сложнейших дождевых условиях Чжоу опередил Боттаса и вышел в финал квалификации, на старте прошёл Риккардо и в итоге завоевал восьмую позицию.

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Джордж Расселл — 7,5

В теории Расселл должен был выигрывать у Хэмилтона четвёртую квалификацию подряд, но Джордж слишком рано перешёл на слики и фактически лишил себя второй попытки, хотя после первой опережал напарника. Это решение, которое целиком на совести пилота, отбросило его на восьмое место на решётке и фактически лишило подиума.

Эстебан Окон — 7

В квалификации француз проехал удручающе медленный круг, уступив Алонсо более полутора секунд, однако в гонке Эстебан держал конкурентоспособный темп и почти 20 кругов сдерживал Шарля Леклера, пусть у того и были более изношенные шины. Правда, в концовке Окон всё-таки пропустил «Феррари», а впереди напарника остался лишь благодаря приказу из боксов.

После кошмарной квалификации Стролл всё-таки набрал один балл

После кошмарной квалификации Стролл всё-таки набрал один балл

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Лэнс Стролл — 7

Стролл, который обычно неплохо смотрится под дождём, в этот раз уступил Феттелю в квалификации более секунды. Зато канадец реабилитировался в «сухой» гонке — за счёт длинного первого отрезка (47 кругов на одном комплекте, дольше продержался только Боттас) гонщик получил шанс атаковать в концовке и отыграл на последних кругах три позиции.

Мик Шумахер — 7

Уикенд в Канаде в исполнении Шумахера был лучшим в этом сезоне: он отлично квалифицировался, пусть и проиграв напарнику 0,4 секунды — это был едва ли не наименьший разрыв между напарниками в этот раз, и на исходе четверти дистанции держался седьмым. «Хаас», увы, оказался не столь надёжным, как пилот.

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Александер Албон — 6,5

В дождевой квалификации Албону удалось добиться куда большего, чем традиционные 16-18-е места, хотя и не обошлось без ошибки. В гонке же Алекс и вовсе какое-то время держался в топ-10, но чуда не произошло — «Уильямс» по-прежнему недостаточно быстр, чтобы в отсутствие форс-мажора набирать очки.

Даниэль Риккардо — 6,5

Риккардо, кажется, стало комфортнее за рулём «Макларена», однако скорости по-прежнему нет — на первом отрезке Дэн пропустил Чжоу, а под финиш не смог сдержать Стролла и оказался вне топ-10.

В Канаде Боттас во второй раз подряд проиграл квалификацию напарнику

В Канаде Боттас во второй раз подряд проиграл квалификацию напарнику

Фото: Clive Mason/Getty Images

Валттери Боттас — 6

Финн в этот раз смотрелся весьма посредственно: он вновь проиграл квалификацию напарнику, а на первом круге откатился ещё дальше, пропустив Переса и Албона. Опередить Чжоу Валттери смог лишь за счёт автомобиля безопасности — если бы не он, пит-стоп неизбежно отбросил бы Боттаса дальше.

Ландо Норрис — 6

Проблемы с двигателем испортили Ландо квалификацию, и, словно этого было мало, он застрял на 20 секунд на синхронном с Риккардо пит-стопе и превысил скорость на пит-лейне. Итог — безнадёжное 15-е место.

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Себастьян Феттель — 5,5

После неудачной квалификации (инженеры перепутали давление в шинах) Себ попытался отыграться за счёт раннего пит-стопа на пятом круге, но с включением VSC на 19-м круге поехал в боксы во второй раз — это было ключевой ошибкой, после которой шин, кроме «софта», у Феттеля не осталось, а в концовке гонки он был попросту безоружен.

Кевин Магнуссен — 5

Датчанин отлично квалифицировался, но уже на первом круге зацепил антикрылом Хэмилтона — атака Магнуссена была слишком оптимистичной, и неясно, как именно он пытался в той связке проехать «Мерседес». Дирекция гонки заставила Кевина сменить антикрыло, и итог заезда для него оказался таким же печальным, как и в Барселоне, где он почти так же влетел в Льюиса.

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Фото: Clive Mason/Getty Images

Пьер Гасли — 4

Провальный этап для француза. В квалификации Гасли не удался чистый круг в конце Q1, и на решётке он оказался только 15-м, а к концу второго круга откатился на 18-ю позицию. Ни разу по ходу гонки Пьер не был в топ-10 и финишировал без надежд на очки.

Серхио Перес — 4

Опытнейший мексиканец закончил квалификацию в стене и в итоге стартовал лишь 13-м, а уже на восьмом круге сошёл из-за технических неполадок. Провальный уикенд, который Перес постарается как можно быстрее забыть.

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Николас Латифи — 3

Вновь катастрофически плохой уикенд для Латифи, теперь — на домашней трассе. Под дождём в субботу Николас с трудом держался на трассе — и зачастую на ней не удерживался, а в итоговых протоколах проиграл напарнику 1,6 секунды. В гонке дела шли не лучше. Лишь после рестарта канадец опередил Магнуссена и ушёл с последнего места.

Юки Цунода — 2

Прошлогодний Цунода вернулся. В сезоне-2022 японец, казалось, заматерел и проводит гонки спокойнее, но секундная потеря концентрации привела к детской ошибке и напомнила паддоку, каким был Юки в прошлом году. Для «Феррари» пользы от японца в этот уикенд было больше, чем для обеих команд «Ред Булл»: выехавший из-за Цуноды сейфти-кар позволил Сайнсу вцепиться в Ферстаппена в концовке заезда.

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