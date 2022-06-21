В «Альпин» остались недовольны обновлениями, которые «Мерседес» привёз на Гран-при Канады

Руководитель команды «Альпин» Отмар Зафнауэр предупредил, что обновления «Мерседеса» могут противоречить правилам.



Накануне Гран-при Канады ФИА выпустила новую техническую директиву, согласно которой командам было разрешено укрепить днище машин дополнительными стяжками, чтобы сократить последствия от эффекта дельфинирования.



«Мерседес» уже в Канаду привёз обновлённое днище, но позже отказался использовать дополнительную стяжку по избежание протестов со стороны других команд.



«Это техническая директива, а они, как мы знаем, не являются обязательными правилами. Если какие-то команды привезли бы новое оборудование, то, скорее всего, это можно было опротестовать. Это противоречит правилам. У нас нет дополнительных стяжек. Понятно, что если ты укрепишь днище дополнительно, то сможешь вести машину ниже и добавишь ей прижимной силы, а значит, получишь преимущество», — цитирует Зафнауэра Formula1 News.