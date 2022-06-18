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Директива ФИА вызвала вопросы у «Феррари» и «Ред Булл» из-за быстрого решения «Мерседеса»

Директива ФИА вызвала вопросы у «Феррари» и «Ред Булл» из-за быстрого решения «Мерседеса»
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Недавно стало известно, что Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила новую директиву, направленную на борьбу с эффектом дельфинирования. Помимо прочего, федерация предоставила гоночным коллективам возможность укрепить днища своих автомобилей дополнительной стойкой. У «Мерседеса», однако, экстрастойка появилась очень быстро, уже на пятничных тренировках Гран-при Канады, что вызвало вопросы у соперников.

Как информирует издание Auto Motor und Sport, такие команды, как «Феррари», «Ред Булл» и «Макларен», не только расстроены новой директивой ФИА, но и открыто задаются вопросом, откуда у «Мерседеса» дополнительная стойка нашлась так быстро.

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