Директива ФИА вызвала вопросы у «Феррари» и «Ред Булл» из-за быстрого решения «Мерседеса»

Недавно стало известно, что Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила новую директиву, направленную на борьбу с эффектом дельфинирования. Помимо прочего, федерация предоставила гоночным коллективам возможность укрепить днища своих автомобилей дополнительной стойкой. У «Мерседеса», однако, экстрастойка появилась очень быстро, уже на пятничных тренировках Гран-при Канады, что вызвало вопросы у соперников.



Как информирует издание Auto Motor und Sport, такие команды, как «Феррари», «Ред Булл» и «Макларен», не только расстроены новой директивой ФИА, но и открыто задаются вопросом, откуда у «Мерседеса» дополнительная стойка нашлась так быстро.

Самые памятные Гран-при Канады Формулы-1: