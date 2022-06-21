Боттас: «Альфа Ромео» может бороться за победы в Гран-при
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Пилот «Альфа Ромео», финский гонщик Валттери Боттас считает, что его команда способна бороться за победы в Гран-при. Напомним, по ходу нынешнего сезона Боттас всего однажды попадал в топ-5 по итогам гонки.
«Мы не находимся на подъёме, я вижу это. Но люди знают, что у нас по-прежнему остаются моменты, где мы можем прибавить. По крайней мере, мы знаем, что ограничение бюджета уравнивает некоторые вещи для команд.
В прошлом же, если чей-то бюджет превышал ваш на 200 миллионов, это было похоже на восхождение в гору. Сейчас же шансы на то, что мы станем лучше, более реальные, и в будущем мы сможем бороться за подиумы. Или даже за победы в гонках. И я действительно верю в это», – приводит слова пилота издание Motor Sport Magazine.
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