Спортивный юрист объяснила, может ли Мазепин отсудить у «Хааса» задолженность по зарплате

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила шансы экс-гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина добиться успеха в судебных тяжбах со своей бывшей командой «Хаас» по поводу невыплаты зарплаты.

«Все зарплатные обязательства достаточно жёстко регламентируются в трудовом договоре. Невыплата зарплаты в любой юридической системе — это достаточно серьёзное нарушение со стороны работодателя. До расторжения договора, конечно же, всё должно быть погашено — если только не предусмотрены пункты в соглашении. Например, был дисциплинарный проступок со стороны спортсмена, который повлёк за собой ущерб для работодателя — в таком случае могут потребовать всё компенсировать со стороны спортсмена. Если ничего такого не было, то полностью покрывать все задолженности по зарплате — на момент расторжения договора — это обязанность работодателя.



Каковы шансы Никиты в суде? Любой суд жёстко отслеживает дела по зарплате. Я не знаю, какой суд будет рассматривать дело Мазепина. Как и не знаю, какой суд числится в трудовом контракте. Тот же CAS очень жёстко следит, чтобы работника не обманули — выплачивали всю полагающуюся зарплату», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: