Спортивный юрист объяснила, может ли Мазепин отсудить у «Хааса» задолженность по зарплате

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила шансы экс-гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина добиться успеха в судебных тяжбах со своей бывшей командой «Хаас» по поводу невыплаты зарплаты.
«Все зарплатные обязательства достаточно жёстко регламентируются в трудовом договоре. Невыплата зарплаты в любой юридической системе — это достаточно серьёзное нарушение со стороны работодателя. До расторжения договора, конечно же, всё должно быть погашено — если только не предусмотрены пункты в соглашении. Например, был дисциплинарный проступок со стороны спортсмена, который повлёк за собой ущерб для работодателя — в таком случае могут потребовать всё компенсировать со стороны спортсмена. Если ничего такого не было, то полностью покрывать все задолженности по зарплате — на момент расторжения договора — это обязанность работодателя.
Каковы шансы Никиты в суде? Любой суд жёстко отслеживает дела по зарплате. Я не знаю, какой суд будет рассматривать дело Мазепина. Как и не знаю, какой суд числится в трудовом контракте. Тот же CAS очень жёстко следит, чтобы работника не обманули — выплачивали всю полагающуюся зарплату», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
- 21 июня 2022
-
19:32
-
19:09
-
18:57
-
18:38
-
18:15
-
17:30
-
17:28
-
16:34
-
16:13
-
15:47
-
15:15
-
15:12
-
14:37
-
14:08
-
13:53
-
13:10
-
13:06
-
12:41
-
11:52
-
11:48
-
11:35
-
10:58
-
10:38
-
09:45
-
09:27
-
09:27
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
08:00
-
00:21
-
00:01
- 20 июня 2022
-
22:58
-
22:02
-
21:55