В «Ред Булл» отстранили Юри Випса за оскорбление на расовой почве
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Эстонский гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс отстранён от всех командных обязанностей, информирует пресс-служба австрийского гоночного коллектива. Поводом для этого шага стало слово «негр», которое произнёс Випс во время стрима с Лиамом Лоусоном.
В «Ред Булл» сообщили, что отстранили гонщика до полного расследования инцидента, подчеркнув, что осуждают оскорбления любого рода.
«Как коллектив мы осуждаем оскорбления любого рода и внутри нашей организации придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расистским высказываниям или поведению», — говорится в сообщении «Ред Булл».
Юри присоединился к юниорской программе «Ред Булл» в 2018 году. Годом ранее он стал чемпионом Формулы-4.
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