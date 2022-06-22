«Угроза для Монако». Джо Сейвуд рассказал подробности проекта этапа Формулы-1 в Ницце

Британский журналист Джо Сейвуд рассказал подробности проекта городской трассы в Ницце, которая может занять место в календаре Формулы-1 уже в следующем году.
«Доменикали не сообщил подробностей гонки в Ницце, но ходили слухи о том, что идея заключается в строительстве уличной трассы вокруг стадиона «Альянц Ривьера» в районе Сент-Исидора к западу от города, рядом с кольцевой дорогой, которая огибает Ниццу по пути в Монако и к итальянской границе.
Это относительно новый район, а стадион там был открыт в 2013 году. Это домашняя арена местного футбольного клуба, а также регбийной команды. Единственная связь этого места с автоспортом заключается в том, что там есть улица, названная в честь погибшего в 2015 году Жюля Бьянки. И эта улица станет частью трассы.
Всё это кажется весьма хорошей идеей. Для Формулы-1 это удобно, потому что может надавить на организаторов Гран-при Монако и принудить их к переговорам. Знаменитая уличная трасса находится всего в 12 милях к востоку от Ниццы, и её можно и нужно рассматривать как угрозу для Монако, если Формуле-1 не удастся заключить подходящую сделку с Автомобильным клубом княжества», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.
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