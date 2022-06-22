Хаккинен назвал единственную проблему «Ред Булл» в сезоне-2022

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился мнением о противостоянии «Ред Булл» и «Феррари».
«Похоже, что единственная проблема «Ред Булл» — это надёжность. Мы снова увидели проблемы в Канаде, на этот раз у Серхио Переса. Думаю, это заставило команду понервничать в тот день, когда Максу Ферстаппену действительно было нужно воспользоваться своим преимуществом над соперником в лице Шарля Леклера, который стартовал с конца пелотона, так что отличный результат гонки точно стал облегчением.
Есть ощущение, что надёжность — единственное, о чем должны беспокоиться Макс, Чеко и команда.
У «Феррари» же быстрая машина, но она ненадёжная. Босс команды Маттиа Бинотто был прав, говоря, что лучше иметь быструю машину с некоторыми проблемами в надёжности, чем медленную машину, которая добирается до финиша. Если они смогут решить свои проблемы с надёжностью, то Шарль и Карлос точно смогут снова бросить вызов «Ред Булл», хотя отставание в 49 очков будет сократить очень непросто. Им нужно не только выиграть несколько гонок, им нужны проблемы у Ферстаппена», — приводит слова Мики Хаккинена RacingNews365.
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