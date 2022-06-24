Бинотто: мы не понижали мощность мотора «Феррари» в угоду надёжности на Гран-при Канады
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг информацию о том, что итальянская команда понизила мощность моторов на Гран-при Канады, чтобы избежать повторения проблем с надёжностью.
«Нет, мы выступали с полной мощностью. Мы не ждали того, что случилось в Баку, потому что пробег у двигателя был очень мал. В Канаде у Шарля Леклера был новый силовой агрегат, так что у нас есть передышка на несколько гонок. До летнего перерыва ещё четыре Гран-при. Это важно для Шарля, потому что он сможет атаковать, зарабатывать очки и отыгрывать отставание», — приводит слова Бинотто PlanetF1.
Напомним, ранее итальянская пресса объяснила причины потери времени на выходе из поворотов командой «Феррари» — причиной стала неправильная настройка системы ERS.
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