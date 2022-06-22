Стало известно, почему пилоты «Феррари» теряли в Канаде время на выходе из поворотов

Итальянское издание Motorsport объяснило причины потери времени на выходе из поворотов командой «Феррари» на Гран-при Канады.
Низкое сцепление с трассой никак не связано с разгруженным крылом. Всё дело в настройках системы ERS: инженеры настроили её таким образом, чтобы энергия оставалась на конец длинной задней прямой. Однако из-за этого болиды хуже разгонялись, из-за чего у Леклера и Сайнса возникли трудности с обгонами.
Таблица максимальных скоростей, зафиксированных на трассе, указывает, что F1-75 был самым быстрым болидом на прямых участках: Шарль Леклер, постоянно находясь в слипстриме другого автомобиля, почти всю гонку пользовался открытым DRS, поэтому его пиковая скорость составила 342,7 км/ч, в то время как победитель Макс Ферстаппен без подвижного крыла и без слипстрима не превысил 332 км/ч, что на считанные секунды лучше, чем у его преследователя Карлоса Сайнса с 331,3 км/ч.
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