В «Астон Мартин» сообщили, что готовят серьёзное обновление к Гран-при Великобритании

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак сообщил, что к Гран-при Великобритании команда существенно обновит машины.



«Мы постоянно вносим какие-то небольшие изменения. Для Сильверстоуна у нас будет очередное существенное обновление. Хотя я думаю, что большинство команд поступит так же. Вопрос лишь в том, насколько это будет эффективно, но мы в себе уверены.



Следующий наш шаг тоже будет хорошим. Наша цель в том, чтобы опередить среднюю группу и стабильно набирать очки. Мы не можем закончить сезон там, где находимся сейчас. В прошлом году всё было иначе. Между машинами существовала серьёзная разница», — цитирует Крака The Race.



В Кубке конструкторов «Астон Мартин» располагается лишь на восьмом месте. Пилоты команды Себастьян Феттель и Лэнс Стролл занимают 14-е и 18-е места в общем зачёте.