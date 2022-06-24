Ньюи: когда узнал о риске повреждения мозга, попросил жену забрать меня из больницы

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился воспоминаниями о времени, проведённом в больнице после его велосипедной аварии, в которой он получил черепно-мозговую травму.



«В конце моей кровати сидели нейрохирург, специалист по челюстно-лицевой хирургии и анестезиолог. Осколок кости мог разорвать мою глазную мышцу. Если бы это случилось, то я бы больше не смог двигать глазами. Поэтому я спросил, насколько велики риски необратимого повреждения зрения. Мне ответили, что их нет. Тогда я спросил про риск повреждения головного мозга. Мне ответили, что пять или десять процентов. В этот момент я сказал своей жене, чтобы она забрала меня оттуда», — приводит слова Эдриана Ньюи FormulaPassion.



Напомним, Ньюи получил травмы после велосипедной аварии в 2021 году в Хорватии.

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