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Грожан: на Гран-при Канады Ферстаппен выступил идеально

Грожан: на Гран-при Канады Ферстаппен выступил идеально
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Бывший гонщик Формулы-1, пилот IndyCar Ромен Грожан прокомментировал выступление Макса Ферстаппена на Гран-при Канады.

«Ферстаппен в этот уикенд был просто непобедим. Он смог избежать трудностей, несмотря ни на что — дождь, проблемы, ошибки, машину безопасности. Он держал ситуацию в гонке под контролем. Кроме того, Макс впечатляюще смотрелся на последних десяти кругах, когда он боролся с Карлосом Сайнсом. Макс не мог оторваться, но выступил просто великолепно. Это были впечатляющие круги, он не допустил ни одной ошибки, выжал из машины максимум. Это было идеальное выступление», — приводит слова Грожана RacingNews365.

Для Ферстаппена победа на Гран-при Канады стала уже шестой в сезоне-2022 и 26-й в карьере.

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