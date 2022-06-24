Грожан: на Гран-при Канады Ферстаппен выступил идеально

Бывший гонщик Формулы-1, пилот IndyCar Ромен Грожан прокомментировал выступление Макса Ферстаппена на Гран-при Канады.



«Ферстаппен в этот уикенд был просто непобедим. Он смог избежать трудностей, несмотря ни на что — дождь, проблемы, ошибки, машину безопасности. Он держал ситуацию в гонке под контролем. Кроме того, Макс впечатляюще смотрелся на последних десяти кругах, когда он боролся с Карлосом Сайнсом. Макс не мог оторваться, но выступил просто великолепно. Это были впечатляющие круги, он не допустил ни одной ошибки, выжал из машины максимум. Это было идеальное выступление», — приводит слова Грожана RacingNews365.



Для Ферстаппена победа на Гран-при Канады стала уже шестой в сезоне-2022 и 26-й в карьере.