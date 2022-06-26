Новый рекорд скорости установлен на знаменитом фестивале в Гудвуде

Сегодня, 26 июня, машина марки McMurtry Automotive побила рекорд по подъёму на знаменитый холм в Гудвуде (Великобритания).
Пилотом автомобиля стал британский гонщик Макс Чилтон, известный по выступлению за команду Формулы-1 Marussia в 2013 и 2014 годах. Чилтон преодолел дистанцию в 1,86 км за рекордные 39,1 секунды. Прежний неофициальный рекорд принадлежал французу Ромену Дюма, показавшему в 2019 году результат 39,9 секунды.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Goodwood Road & Racing
«Никогда бы не подумал, что это произойдёт. Если бы кто-то сказал, что однажды я превзойду всех, кто когда-либо заезжал на этот холм, то я бы не поверил. Это большая честь. Ночью я смог поспать всего час из-за того, что переживал. Как говорится, давление делает алмазы», – приводит слова гонщика издание Autosport.
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