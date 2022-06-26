Фелипе Масса рассказал о секретном контракте с «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса рассказал о том, что подписал секретный контракт с «Феррари» в 2000 году.
«Я выиграл итальянский и европейский чемпионаты «Формулы-Рено» в одном и том же сезоне. После этого многие пытались заключить со мной контракт. Была организована встреча с «Феррари» в Маранелло. Тогда я этого не знал, но они следили за всем, что я делал: тесты, телеметрия, гонки, всё. Затем они сказали: «Хорошо, мы собираемся подписать с тобой контракт как с молодым гонщиком «Феррари», но ты не должен никому говорить. Это должно быть секретом». Так что я подписал восьмилетний контракт с «Феррари» и никому не мог об этом рассказать! Только моей семье. Это было невероятно трудно. Потом я выступал за «Заубер» – команду, которая использовала двигатели «Феррари». А потом в «Феррари» решили выбрать меня в качестве основного пилота. Так исполнилась моя мечта», — приводит слова Массы PlanetF1.
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