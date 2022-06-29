«Несправедливо по отношению к некоторым командам». Нико Росберг — о недавней директиве ФИА

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг, делясь мыслями о недавней директиве Международной автомобильной федерации (ФИА), которая направлена на борьбу с дельфинированием, высказал мнение, что внутри Формулы-1 многое скрывается за внутренней политикой.
«Ну, знаете, такова политика в Формуле-1. Она всегда играет большую роль, и команды, которые являются самыми быстрыми, конечно, не желают, чтобы происходили какие-либо изменения. Это понятно. Когда ты на публике, то делаешь что-либо не так так, как за закрытыми дверями. Так всегда было в Формуле-1, и это нормально.
Моё отношение к тому, что ФИА решила вмешаться в ходе сезона? Это сложный вопрос. Я не уверен, что на него есть правильный ответ, но, конечно, ФИА должна убедиться, что пилотам ничего не угрожает. Я действительно не знаю, какой ответ будет правильным, но возможно, это немного несправедливо по отношению к некоторым командам», — приводит слова Росберга PlanetF1.
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