Экс-владелец «Маруси» назвал свою ошибку при работе с российской командой Формулы-1

Владелец бывшей команды Формулы-1 «Маруся» Андрей Чеглаков поделился мнением, какие ошибки были допущены им при управлении гоночным коллективом с 2011 по 2014 годы.



«Мы могли бы войти в Формулу-1 чуть иначе, потратив меньше денег. Сегодня я сделал бы всё более рачительно, скажем так. Но когда ты вступаешь туда, то есть некоторая логика шагов, и каждый тянет за собой последующие. Дальше уже не всегда возможно изменить то, что было начато.



Конечно, мы делали много ошибок. Но вопрос, как к этому относиться. Я, например, считаю, что любые ошибки — мой багаж и моя платформа. Какие-то вещи я бы сейчас делал чуть иначе, но я бы всё равно делал кучу ошибок. Здесь важно помнить: если делаешь шаги, то делай их. Если долго думать, как сделать правильный шаг, то может пройти вся жизнь, а ты так ничего и не сделаешь. Лучше делать, ошибаться и ещё раз делать. Другое дело, что нужно анализировать. Не надо быть упёртым: нужно понимать ошибки, признавать их, любить и делать правильные шаги», — заявил Чеглаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.