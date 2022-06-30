Экс-владелец «Маруси» назвал свою ошибку при работе с российской командой Формулы-1

Владелец бывшей команды Формулы-1 «Маруся» Андрей Чеглаков поделился мнением, какие ошибки были допущены им при управлении гоночным коллективом с 2011 по 2014 годы.
«Мы могли бы войти в Формулу-1 чуть иначе, потратив меньше денег. Сегодня я сделал бы всё более рачительно, скажем так. Но когда ты вступаешь туда, то есть некоторая логика шагов, и каждый тянет за собой последующие. Дальше уже не всегда возможно изменить то, что было начато.
Конечно, мы делали много ошибок. Но вопрос, как к этому относиться. Я, например, считаю, что любые ошибки — мой багаж и моя платформа. Какие-то вещи я бы сейчас делал чуть иначе, но я бы всё равно делал кучу ошибок. Здесь важно помнить: если делаешь шаги, то делай их. Если долго думать, как сделать правильный шаг, то может пройти вся жизнь, а ты так ничего и не сделаешь. Лучше делать, ошибаться и ещё раз делать. Другое дело, что нужно анализировать. Не надо быть упёртым: нужно понимать ошибки, признавать их, любить и делать правильные шаги», — заявил Чеглаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
- 30 июня 2022
-
15:15
-
14:57
-
14:45
-
14:39
-
14:38
-
13:50
-
12:46
-
12:34
-
12:20
-
11:49
-
11:33
-
10:28
-
09:52
-
00:46
-
00:20
- 29 июня 2022
-
23:36
-
22:38
-
21:48
-
21:43
-
19:34
-
19:22
-
18:34
-
18:28
-
18:00
-
16:49
-
16:26
-
15:30
-
14:52
-
14:07
-
13:07
-
12:05
-
11:17
-
10:22
-
09:35
-
01:01