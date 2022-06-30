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Майк Крак: по новому контракту Феттеля нет ничего конкретного

Майк Крак: по новому контракту Феттеля нет ничего конкретного
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак в очередной раз прокомментировал ситуацию с контрактом Себастьяна Феттеля.

«На данный момент по новому контракту Феттеля нет ничего конкретного. В настоящее время у нас хватает и других проблем, которые нужно решить. Безусловно, подписание нового соглашения с ним — это план А. Если Себастьян захочет, он будет ездить в команде «Астон Мартин» и в 2023 году. Но сейчас нет смысла вести переговоры, основанные на надежде. В Сильверстоуне мы представим обновления и, надеюсь, это даст нам основу для переговоров.

Претензий к Феттелю нет. Его отношение и работа — образцовые. Он рано выезжает на трассу, концентрируется на поставленных задачах и обсуждает всё с инженерами, извлекает максимум. Проблемы в машине. Нам нужно её улучшить, чтобы он мог бороться за победы», — цитирует Крака Grandprix.

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