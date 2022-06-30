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Наступил дедлайн ФИА по запрету на украшения гонщиков. Хэмилтон прокомментировал

Наступил дедлайн ФИА по запрету на украшения гонщиков. Хэмилтон прокомментировал
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не переживает по поводу возможного отстранения от Гран-при Великобритании из-за запрета на ношение украшений.

«Отчасти это беспокоит, но у нас есть более важные вещи, чем запрет украшений. Нам нужно начать фокусироваться на более важных областях. Я буду выступать в эти выходные. Я работаю вместе с ФИА. Этот вопрос не имеет большого значения, буду работать вместе с Мохаммедом бен Сулайемом и его командой, чтобы продолжить движение вперёд в этом направлении.

Мне кажется, что на это тратится слишком много сил. Правило было введено ещё в 2005 году. Все мы носили украшения на протяжении всей карьеры. В прошлом это не было проблемой, и нет никаких причин, почему это должно стать проблемой сейчас», — приводит слова Хэмилтона Daily Express.

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