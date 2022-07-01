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Норрис рассказал, как изменился Расселл после перехода в «Мерседес»

Норрис рассказал, как изменился Расселл после перехода в «Мерседес»
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказал мнение, что что гонщик Джордж Расселл изменился после того, как перешёл в команду «Мерседес». На юниорских сериях Ландо и Джордж часто пересекались друг с другом.

«Мой менеджер, мой тренер, мои родители всегда старались сохранить меня таким, какой я есть. Едва ли они пытались как-то изменить меня. Но я вижу, как другие гонщики меняются в большей степени. И это происходит из-за того, что они работают с тем или иными людьми, в том числе из-за команд, где они оказались. Я не думаю, что это хорошо. Это лишает их индивидуальности.

К примеру, было очень весело расти с Джорджем. Он был замечательным человеком, но в «Мерседесе» всё по–другому – другое настроение и другая атмосфера. Я просто больше не вижу в нём той забавной стороны. Не думаю, что это вина «Мерседеса», но давление, связанное с этой командой, и наличие Льюиса Хэмилтона в качестве партнёра по команде, никогда не будет лёгким делом», — приводит слова Норриса PlanetF1.

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