Сайнс стал лучшим во второй тренировке ГП Великобритании, Хэмилтон — 2-й, Норрис — 3-й

В Сильверстоуне завершилась вторая свободная практика Гран-при Великобритании. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым стал британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Тройку сильнейших замкнул Ландо Норрис из «Макларена».



Лидер чемпионата пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал четвёртым. Напарник Сайнса Шарль Леклер показал пятое время.



Гран-при Великобритании. Вторая тренировка



1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.28,942.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,163.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,176.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,207.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,462.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,753.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,811.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,857.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,960.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,000.

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,058.

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,115.

13. Эстебан Окон («Альпин») +1,296.

14. Алекс Албон («Уильямс») +1,321.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,329.

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,396.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,538.

18. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,568.

19. Мик Шумахер («Хаас») +1,667.

20. Николас Латифи («Уильямс») +2,384.