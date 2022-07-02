Ферстаппен стал лучшим в 3-й тренировке ГП Великобритании, Леклер — 3-й, Хэмилтон — 5-й

В Сильверстоуне завершилась третья свободная практика Гран-при Великобритании. Лучший результат по её итогам продемонстрировал голландский пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был его товарищ по команде, мексиканец Серхио Перес. Топ-3 замкнул монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари».



Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал пятое время.

Гран-при Великобритании. Третья свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.27,901.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,410.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,447.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,525.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,587.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,788.

7. Ландо Норрис («Макларен») +1,201.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,284.

9. Мик Шумахер («Хаас») +1,609.

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,619.

11. Эстебан Окон («Альпин») +1,651.

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,692.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,851.

14. Александер Албон («Уильямс») +1,879.

15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,984.

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,991.

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,138.

18. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,392.

19. Николас Латифи («Уильямс») +2,588.

20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,622.