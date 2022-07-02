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Ферстаппен стал лучшим в 3-й тренировке ГП Великобритании, Леклер — 3-й, Хэмилтон — 5-й

Ферстаппен стал лучшим в 3-й тренировке ГП Великобритании, Леклер — 3-й, Хэмилтон — 5-й
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В Сильверстоуне завершилась третья свободная практика Гран-при Великобритании. Лучший результат по её итогам продемонстрировал голландский пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был его товарищ по команде, мексиканец Серхио Перес. Топ-3 замкнул монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал пятое время.

Гран-при Великобритании. Третья свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.27,901.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,410.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,447.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,525.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,587.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,788.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,201.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,284.
9. Мик Шумахер («Хаас») +1,609.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,619.
11. Эстебан Окон («Альпин») +1,651.
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,692.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,851.
14. Александер Албон («Уильямс») +1,879.
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,984.
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,991.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,138.
18. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,392.
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,588.
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,622.

Формула-1 2022. Этап 10, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 3
02 июля 2022, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.901
2
Серхио Перес
Red Bull
+0.410
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.447
Комментарии
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