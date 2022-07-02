Стало известно, кто заменит попавшего в скандал Юри Випса в качестве резервиста «Ред Булл»
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Британец Лиам Лоусон займёт роль резервного и тест-пилота команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне, которая ранее принадлежала эстонцу Юри Випсу. Об этом рассказал руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер. Ранее в «Ред Булл» расторгли контракт с Випсом из-за слова «негр», которое он произнёс во время стрима. По иронии судьбы в стриме вместе с ним участвовал именно Лоусон.
«У нас есть много молодых пилотов, и некоторые из них подают большие надежды. У нас есть Лоусон и Хаугер, участвующие в гонках Формулы-2, у нас есть Дарувала, который остаётся младшим пилотом, несмотря на то что проводит тесты за другую команду. Исак Хаджар тоже отлично справляется с работой. Так что у нас нет недостатка в талантах», — приводит слова Хорнера GPFans.
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