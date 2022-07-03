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Мик Шумахер впервые в карьере заработал очки на Гран-при Формулы-1

Мик Шумахер впервые в карьере заработал очки на Гран-при Формулы-1
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер занял восьмое место на этапе Гран-при Формулы-1 в Сильверстоуне. Он впервые в карьере финишировал в топ-10 и заработал очки.

Победу в гонке одержал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Примечательно, что для него эта победа стала первой в карьере.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка.

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 52 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +3.779.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.225.
4. Шарль Леклер («Феррари») +8.546.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9.571.
6. Ландо Норрис («Макларен») +11.943
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +18.777
8. Мик Шумахер («Хаас») +18.995
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +22.356
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +24.590
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +26.147
12. Николас Латифи («Уильямс») +32.511.
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +32.817.
14. Юки Цунода («Альпин») +40.910.
15. Эстебан Окон («Альпин») — сошёл
16. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошёл
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — сошёл
19. Джордж Расселл («Мерседес») — сошёл
20. Александер Албон («Уильямс») — сошёл.

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