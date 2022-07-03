Мик Шумахер впервые в карьере заработал очки на Гран-при Формулы-1

Пилот «Хааса» Мик Шумахер занял восьмое место на этапе Гран-при Формулы-1 в Сильверстоуне. Он впервые в карьере финишировал в топ-10 и заработал очки.

Победу в гонке одержал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Примечательно, что для него эта победа стала первой в карьере.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка.



1. Карлос Сайнс («Феррари») — 52 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +3.779.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.225.

4. Шарль Леклер («Феррари») +8.546.

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9.571.

6. Ландо Норрис («Макларен») +11.943

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +18.777

8. Мик Шумахер («Хаас») +18.995

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +22.356

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +24.590

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +26.147

12. Николас Латифи («Уильямс») +32.511.

13. Даниэль Риккардо («Макларен») +32.817.

14. Юки Цунода («Альпин») +40.910.

15. Эстебан Окон («Альпин») — сошёл

16. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошёл

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — сошёл

19. Джордж Расселл («Мерседес») — сошёл

20. Александер Албон («Уильямс») — сошёл.