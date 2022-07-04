Гонщик IndyCar Айлотт прокомментировал решение Расселла побежать на помощь Чжоу
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Британский гонщик IndyCar Каллум Айлотт высказался по поводу ситуации, которая произошла во время гонки Формулы-1 в Сильверстоуне.
Напомним, в самом начале заезда сразу пять пилотов поучаствовали в крупной аварии. Больше всех пострадал пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу, чей болид перевернулся. Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл также участвовал в столкновении и сразу после происшествия побежал на помощь Чжоу.
«Когда я впервые перевернулся в картинге, Джордж Расселл остановился на трассе, чтобы поднять его с меня. Он всегда был хорошим парнем, с первого дня, отличным примером для подражания для всех», — написал Айлотт в социальных сетях.
Стоит отметить, что в результате аварии ни один гонщик не получил серьёзных травм.
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