Оруджев: Сайнс впереди Леклера — это разовое явление

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказал мнение, что первая в карьере победа не сильно поможет испанскому пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу во внутрикомандном сражении с Шарлем Леклером.



«Хоть и победа, но у Леклера была скорость выше даже с повреждённым передним крылом. Есть над чем задуматься. Думаю, Сайнс впереди Леклера – это разовое явление», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».



После победы на Гран-при Великобритании Формулы-1 Сайнс отстаёт от Леклера, финишировавшего четвёртым, на 11 очков в общем зачёте сезона-2022 чемпионата мира. От лидирующего в личном зачёте Макса Ферстаппена Сайнса отделяют 54 очка.