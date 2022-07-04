Оруджев: Сайнс впереди Леклера — это разовое явление
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Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказал мнение, что первая в карьере победа не сильно поможет испанскому пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу во внутрикомандном сражении с Шарлем Леклером.
«Хоть и победа, но у Леклера была скорость выше даже с повреждённым передним крылом. Есть над чем задуматься. Думаю, Сайнс впереди Леклера – это разовое явление», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
После победы на Гран-при Великобритании Формулы-1 Сайнс отстаёт от Леклера, финишировавшего четвёртым, на 11 очков в общем зачёте сезона-2022 чемпионата мира. От лидирующего в личном зачёте Макса Ферстаппена Сайнса отделяют 54 очка.
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