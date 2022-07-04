Сироткин — о «Феррари»: почему бы не поменять Леклера и Сайнса местами в Сильверстоуне?
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Бывший российский гонщик Формулы-1 Сергей Сироткин высказался по поводу тактики «Феррари» на Гран-при Великобритании.
«Очень странно, почему «Феррари» приняли такое решение. У них есть пилот, который борется за титул, а главный оппонент этого пилота сейчас теряет много очков. Почему бы не поменять Леклера и Сайнса местами, забрать эти 25 очков и сильно компенсировать отставание? С точки зрения честности вопросов нет, но с точки зрения борьбы за титул — очень странное решение. Я думаю, будь на их месте «Ред Булл» или «Мерседес», то решение было бы молниеносное и совсем другое», — сказал Сироткин в своём телеграм-канале.
Ранее российский комментатор Алексей Попов высказался по поводу действий команды «Феррари» на Гран-при Великобритании.
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