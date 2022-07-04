Жан Тодт: я рад, что навязал Формуле-1 внедрение «гало»

Бывший президент ФИА Жан Тодт высказался по поводу аварии пилота «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу на старте Гран-при Великобритании.

«Рад, что я всё же решил последовать своим убеждениям и навязал внедрение «гало», несмотря на огромное сопротивление со стороны противников этого», — приводит слова Жана Тодта RacingNews365.



Напомним, после столкновения с Джорджем Расселлом болид Чжоу перевернулся и в таком виде проскользил до барьеров безопасности, где машину перебросило через барьер и она ударилась в заградительную сетку. Согласно фото и видео, единственное, что отделяло шлем Чжоу от соприкосновения с покрытием трассы – это защитный каркас «гало», а дуга безопасности была разрушена от трения об асфальт.



Таким образом, именно система «гало» спасла Чжоу от получения серьёзных травм. В этот же уикенд после аварии между Роем Ниссани и Деннисом Хаугером «гало» также сработала в качестве защиты гонщика от сильного удара в шлем.