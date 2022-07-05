Хорнер раскритиковал ФИА за новую техническую директиву

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскритиковал решение ФИА ввести дополнительную директиву, которая будет контролировать износ и жесткость планки под днищем машин.
В регламенте сказано, что допускается изгиб планки в пределах 1 миллиметра в передней части и 2 миллиметра в области немного дальше от переднего края, но не сказано об ограничениях той части, где находится сиденье пилота.
Кристиан Хорнер считает, что новая директива — изменение действующего регламента.
«Проблема ведь именно в этом? В регламенте должно быть всё прописано. Закончится всё тем, что мы начнём обращаться к энциклопедиям. Любое решение ФИА либо соответствует регламенту, либо нет. Буду ли я выступать на заседании? Думаю, процесс тоже надо обсуждать. Нужно выяснить, по каким причинам ФИА хочет ввести эту директиву. В Сильверстоуне не было больших проблем с раскачкой, команды могут с этим разобраться и без вмешательства ФИА с новыми директивами», — цитирует Хорнера The Race.
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