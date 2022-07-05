Попов: если б Леклер вполовину себя вёл как Хэмилтон, что бы Бинотто считал «успокоиться»?

Известный российский комментатор Алексей Попов высказался о руководителе «Феррари» Маттиа Бинотто в контексте его действий на Гран-при Великобритании.
«Я просто уже не знаю, что происходит с Шарлем. Ему ещё и Бинотто сказал успокоиться в конце. Ну я желаю Бинотто, чтобы у него никогда не нашлось своего Макса или Льюиса, которые по-другому общаются со своими командами. Мы это видели: малейшая заминка по ходу – и Хэмилтон не стесняется в выражениях. Если бы Шарль вполовину так себя вёл, что бы тогда Бинотто считал «успокоиться?» — сказал Попов на своём канале в YouTube.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
Ранее Бинотто высказался по поводу решения команды не зазывать Леклера на пит-стоп после выезда машины безопасности на Гран-при Великобритании.
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