В «Ред Булл» наняли психолога для Юки Цуноды

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что команда наняла психолога для Юки Цуноды, представляющего «Альфа Таури».



«Слава богу, Мак достаточно спокоен. Но у нас есть проблемное дитя — Юки Цунода. Он часто выходит из себя при радиопереговорах. Мы наняли психолога для работы с ним, потому что он продолжал жаловаться снова и снова, даже находясь в поворотах. Это снижает производительность», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.



Примечательно, что Юки Цунода первый в таблице штрафных баллов среди пилотов Формулы-1 за последний год — на счету японца восемь баллов. Напомним, по достижении порога в 12 баллов гонщик получает дисквалификацию на один Гран-при. Пока это правило ни разу не было применено в современной Формуле-1.