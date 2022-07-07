В «МАЗ-СПОРТавто» предложили Мазепину показать все секреты своей гоночной команды

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин рассказал о различиях кольцевых гонок с ралли-рейдами. Сегодня Мазепин дебютирует на ралли-марафоне «Шёлковый путь».
«Трудно провести параллель между ралли-рейдами и Формулой-1. В Формуле-1 ты постоянно едешь на пределе, и машины это выдерживают, потому что они заточены на то, чтобы все два часа отрабатывать на 101%. А тут такой возможности нет. Я скажу честно, что ралли-рейдовую технику эксплуатируют очень жёстко: 10 дней по бездорожью для любой техники очень и очень большое испытание. И такое же испытание для команды, где механики иногда ночами не спят, так что человеческий фактор играет огромную роль. В ралли-рейдах у тебя должно быть полностью иное поведение как гонщика и другие навыки, которые ты используешь. Мне нравится багги, мне нравится специфика работы подвески, мне нравятся эти длинные испытания и мне нравится путешествовать по красивым местам России. Хоть это и трудно, но за день ты проходишь большую дистанцию, много чего видишь, и от этого остаются приятные воспоминания.
Но что мне очень импонирует, так это очень дружеская атмосфера. На пресс-конференции мы сидели с Сергеем Вязовичем, и я впервые за 18 лет своей гоночной карьеры услышал дружеское приглашение заглянуть в команду, чтобы мне всё рассказали и показали, поделились накопленным не за одну гонку опытом. В Формуле-1 если ты зайдёшь в другую команду, то тебя очень вежливо попросят в течение пяти минут покинуть её, это в лучшем случае. На ралли-рейдах очень приятно находиться, да и Астрахань — фантастическое место. Если бы не комары летом, то я бы подумал, что мы где-то за границей», — заявил Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.
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