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Мазепин стал последним на первом этапе «Шёлкового пути»

Мазепин стал последним на первом этапе «Шёлкового пути»
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Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин занял последнее место в классе мотовездеходов на первом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь», который стартовал сегодня в Астрахани. Напомним, россиянин представляет команду Can-Am. Он прошёл спецучасток протяжённостью 4,93 км за 6 минут 21 секунду.

Победу в этой категории одержал Алексей Черкесов из команды Can-Am (результат — 4 минуты 13 секунд).

Партнёр Мазепина, Сергей Карякин показал четвёртый результат — 4 минуты, 21 секунда.

Ралли проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.

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